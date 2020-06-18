Страна без вектора: нардепы во второй раз не поддержали программу правительства Шмыгаля

Шмыгаль снова провалил защиту программы правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже несколько месяцев не может защитить программу развития страны перед депутатами.

А поскольку и Кабмин, и большинство нардепов представляют одну Зе команду, отказ нардепов означает, что программа работы правительства получилась уж совсем плохой.

Первоначально предложения Шмыгаля умещались на нескольких страницах формата А4, которые даже "слуги народа" называли рефератом и отправляли на переписывание.

Судя по всему, работу над ошибками премьер выполнил так себе. Хотя новую программу правительства расширили до 85 страниц, структурировали по каждому министерству и вписали в нее падение ВВП в 2020 году на 4-8%, сегодня на заседании Верховной Рады за обновленную программу деятельности правительства высказались лишь 207 народных депутатов. Поддержать инициативу Шмыгаля решили не все представители поломавшегося монобольшинства, а депутаты фракции "Голос", "Батькивщины" и ОПЗЖ просто отказались голосовать. Депутаты "Европейской солидарности" и вовсе выступили против.

Кроме того, представители переименованного БПП заявили, что собрали 80 подписей за отставку действующего правительства, которое, в целом, проваливает свои задачи.

Помимо масштабных коррупционных схем, связанных с фактическим уничтожением атомной энергетики в угоду Ринату Ахметову, провала деятельности в области борьбы с коронавирусом и фактической остановки реформ нардепы-оппозиционеры также предъявили Шмыгалю и компании претензии из-за присутствия Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.