Сергей Шкарлет Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Страна без вектора: нардепы во второй раз не поддержали программу правительства Шмыгаля

19:40
Шмыгаль снова провалил защиту программы правительства - фото 1
Шмыгаль снова провалил защиту программы правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже несколько месяцев не может защитить программу развития страны перед депутатами.

А поскольку и Кабмин, и большинство нардепов представляют одну Зе команду, отказ нардепов означает, что программа работы правительства получилась уж совсем плохой.

Шмыгаль предложил сделать плагиатора времен Януковича-Порошенко министром образования

Первоначально предложения Шмыгаля умещались на нескольких страницах формата А4, которые даже "слуги народа" называли рефератом и отправляли на переписывание.

Судя по всему, работу над ошибками премьер выполнил так себе. Хотя новую программу правительства расширили до 85 страниц, структурировали по каждому министерству и вписали в нее падение ВВП в 2020 году на 4-8%, сегодня на заседании Верховной Рады за обновленную программу деятельности правительства высказались лишь 207 народных депутатов. Поддержать инициативу Шмыгаля решили не все представители поломавшегося монобольшинства, а депутаты фракции "Голос", "Батькивщины" и ОПЗЖ просто отказались голосовать. Депутаты "Европейской солидарности" и вовсе выступили против.

Кроме того, представители переименованного БПП заявили, что собрали 80 подписей за отставку действующего правительства, которое, в целом, проваливает свои задачи.

Помимо масштабных коррупционных схем, связанных с фактическим уничтожением атомной энергетики в угоду Ринату Ахметову, провала деятельности в области борьбы с коронавирусом и фактической остановки реформ нардепы-оппозиционеры также предъявили Шмыгалю и компании претензии из-за присутствия Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
правительство Кабмин Верховна Рада Денис Шмыгаль Новости
Без Табу
Другое на тему
Закон Зеленского прошел первое чтение - фото 1
Рада приняла президентский закон о референдуме
17:40
Порошенко не избрали меру пресечения - фото 1
Судья Вовк слился с избрания меры пресечения Порошенко и затянул дело до июля
17:00
Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН - фото 1
Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН
14:12
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15