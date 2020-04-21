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Микитась не заплатил залог, но вышел на свободу: в САП недовольны судьями

16:20
Прокуроры хотят посадить Микитася в СИЗО - фото 1
Прокуроры хотят посадить Микитася в СИЗО

После того, как в понедельник, 20 апреля, Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать бывшего нардепа и экс-президента компании "Укрбуд" Максима Микитася, в САП решили попытаться опротестовать решение служителей Фемиды.

Об этом сегодня заявили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Экс-гендиректор "Укрбуда" вышел на свободу

Как утверждают в ведомстве, Максим Микитась не внес 100 миллионов гривен залога, который ранее был назначен судом как альтернатива аресту.

"САП подаст жалобу в Апелляционную палату на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым отказано в применении к подозреваемому экс-народному депутату по делу завладению квартирами Нацгвардии в содержании под стражей без возможности внесения залога", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре также напомнили, что 3 апреля по решению судьи ВАКС из-за нарушения правил поведения под залогом в пользу государства взыскали 80 миллионов гривен залога, который ранее вносил Микитась. А для того, чтобы бывшего депутата снова не посадили, судья опять назначил 100 миллионов залога. Второй раз экс-глава "Укрбуда", которого задержали сразу же после санкционированной следователями попытки выехать из Украины, на ловушку не попался и деньги не вносил. Теперь же обвинители требуют у судей безусловного ареста Микитася.

Как известно, Микитася пытаются привлечь к ответственности за якобы проведенную аферу при строительстве жилья для Нацгвардии. Еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 миллионов 635 тысяч 448 гривен меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

А пока руководство разбирается с правоохранителями, дела у "Укрбуда" идут чрезвычайно погано. Около 13 тысяч инвесторов остаются без жилья из-за передела рынка, а ценники на первичное жилье в Киеве резко взлетели вверх.

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Максим Микитась САП антикоррупционный суд Новости
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