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Экс-гендиректор "Укрбуда" вышел на свободу

12:40
Майборода заплатил 500 тысяч за свободу - фото 1
Майборода заплатил 500 тысяч за свободу

Олег Майборода, который является участником ряда уголовных дел о махинациях с землей и при строительстве объектов в Киеве, уже не находится в СИЗО. Обвиняемый вышел под залог, заплатив 500 с лишним тысяч гривен.

Об этом во вторник, 18 февраля, заявил адвокат Майбороды Павел Козлов. По его словам, в данный момент генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент", которая входит в государственную корпорацию, уже выпустили из-под ареста.

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Примечательно, что 500 тысяч 276 гривен - слишком маленький залог по сравнению с тем, какие убытки, как утверждают следователи, мог нанести Киеву Майборода.

Так, к примеру, только эпизод со строительством бассейна для 130 школы, где чиновник отгрохал многоуровневую парковку, потянул на 9 с лишним миллиона гривен убытков.

Глава же всей корпорации "Укрбуд" Максим Микитась также находится под следствием. Его пытаются привлечь к ответственности за якобы проведенную аферу при строительстве жилья для Нацгвардии. Еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске, в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 миллионов 635 тысяч 448 гривен меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

А пока руководство разбирается с правоохранителями, дела у "Укрбуда" идут чрезвычайно погано. Около 13 тысяч инвесторов остаются без жилья из-за передела рынка, а ценники на первичное жилье в Киеве резко взлетели вверх.

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СИЗО Расследование уголовное дело Максим Микитась Новости Украина
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