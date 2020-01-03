МИД Украины невпопад отреагировал на ликвидацию генерала Сулеймани

В МИД отреагировали на ликвидацию Сулеймани, но лучше бы молчали

В пятницу, 3 января, украинские дипломаты решили вставить свои пять копеек и выдавить из себя официальную реакцию на ракетный удар войск США по Ираку, который уничтожил одного из самых влиятельных военных преступников и террористов на Ближнем Востоке.

С одной стороны, заявление внешнеполитического ведомства по поводу гибели друга Путина можно назвать весьма сдержанным, а с другой - идущим наперекор позиции США.

Сегодня работники МИД состряпали официальный документ, отражающий отношение Киева к разборкам между американцами и иранскими террористами, которые могут привести к новому витку конфликта на Ближнем Востоке. В заявлении указано, что "Украина обеспокоена эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольства США.

"Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - сказано в документе.

Исходя же из ситуации, когда президентство Дональда Трампа висит на волоске из-за "Украиногейта", а лидер Штатов сегодня всерьез поднял свой рейтинг и может не только избежать импичмента, но еще и остаться на второй срок, фактическое выступление против применения силы к террористам может привести к еще большему ухудшению отношений между странами. Особенно если учесть, что приказ Трампа открыть огонь по Багдаду расколол политическое сообщество и внутри США.

Как известно, Германия, Великобритания, Израиль и другие страны возложили ответственность за решительную реакцию американцев на Иран. Представители же Евросоюза, России и Украины отреагировали идентично, заявив, что ликвидация Сулеймани может стать серьезной проблемой для безопасности в регионе.