Международный суд ООН дал русским год на подготовку к тяжбе с Украиной

Русским дали год на подготовку контрмеморандума по тяжбе с Украиной

Служители Фемиды, которые занимаются тяжбой между нашей страной и оккупантами, установили дату подачи русскими контрмеморандума по претензиям. Террористов обязали подать свою аргументацию до 8 декабря следующего года. При этом в общей мере затягивания процесса не наблюдается.

Окончательное решение Международного суда ООН по поводу иска Украины к России за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовых дискриминаций ожидается к 2022 году.

В данный момент ситуация складывается таким образом, что путинские преступники получили фактическую отсрочку от наказания, поскольку даже в случае серьезной подготовки их к выступлению через год останавливать ущемление крымских татар и украинцев по национальному признаку они не собираются. Остановить же их может лишь серьезнейшее политическое давление, которого без вердикта Международного суда ООН пока не предвидится.

Тем не менее, процесс тяжбы между странами по определению считается длительным, поэтому ожидать его ускорения особенно не приходится.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН поставил русских на место, признав свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций.

Подала иск Украина 16 января 2017-го для того, чтобы русских можно было покарать за поставки оружия боевикам, финансировании террористических организаций и сбивание "Боинга" рейса MH17, обстрелов Мариуполя и Краматорска, уничтожения автобуса в Волновахе и другие военные преступления. Также иск касается и ущемлений крымских татар в Крыму, а также запрета Меджлиса.