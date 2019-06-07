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Международный суд ООН: Украина приперла русских фактами к стенке

17:00
Украина представила доказательства вины РФ в Гааге - фото 1
Украина представила доказательства вины РФ в Гааге

В пятницу, 7 июня, завершились слушания в Гааге по иску Украины против России. В последний день рассмотрения дела служители Фемиды предоставили слово представляющим нашу страну юристам, а также работникам внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль в ходе слушаний заявила о том, что Украина просит судей отклонить все возражения русских, которые террористы подавали 12 сентября прошлого года.

Русские в Гааге даже не опровергали факты финансирования боевиков

Тогда путинские преступники пытались рассказать о том, что никакого ущемления жителей Крыма и Донбасса они не ведут.

В целом же, юристы настаивают на том, что российские террористы нарушили Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а также Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина требует судей объявить, что Международный суд ООН в праве рассматривать дело по существу, а также перейти к рассмотрению требований.

- Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям, - подчеркнула Елена Зеркаль.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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Международный суд ООН Россия терроризм Боевики Оккупация Крыма Новости
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