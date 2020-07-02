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Мэру Чернигова "подарили" 138 млн и огромный особняк: Раскрыты детали

02 июля, 14:10
Мэру Чернигова "подарили" 138 млн и огромный особняк: Раскрыты детали - фото 1

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство 138 миллионов гривен и дом площадью 783 м. кв.

Нардеп от ОПЗЖ задекларировал два элитных внедорожника по 800 долларов

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Госреестр деклараций.

По данным документа, Владислав Атрошенко получил в наследство от своего отца 138 миллионов 411 тысяч 635 гривен и жилой дом площадью 783,1 кв. и стоимостью 6 миллионов 900 тысяч 826 гривен.

Как уточняет СМИ, за этот год это уже четвертое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, 3 июня мэр Чернигова задекларировал 1 миллион гривен дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

Напомним, что ….

В мае 2020 г. украинский Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Как и ожидалось, возглавил список олигарх Ринат Ахметов ($2,8 млрд), вторую строчку занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук $1,4 млрд, третье место - Петр Порошенко $1,4 млрд.

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