Мэру Чернигова "подарили" 138 млн и огромный особняк: Раскрыты детали

14:10 02 июля,

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство 138 миллионов гривен и дом площадью 783 м. кв.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Госреестр деклараций.

По данным документа, Владислав Атрошенко получил в наследство от своего отца 138 миллионов 411 тысяч 635 гривен и жилой дом площадью 783,1 кв. и стоимостью 6 миллионов 900 тысяч 826 гривен.

Как уточняет СМИ, за этот год это уже четвертое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Так, 3 июня мэр Чернигова задекларировал 1 миллион гривен дивидендов, полученных от ЧП "Агро-Трейдер".

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