Нардеп от ОПЗЖ задекларировал два элитных внедорожника по 800 долларов

Суто Мамоян знает, как купить "Крузаки" за 800 долларов / Радио Свобода

По мере заполнения е-деклараций чиновниками вскрываются все новые случаи коррупции. Во вторник, 2 июня, свой отчет о доходах за прошлый год подал "Оппозиционной платформы - За жизнь" Суто Мамоян. При этом он наверняка внес в документ заведомо неверные данные.

Так, согласно е-декларации, Мамоян владеет двумя квартирами и элитными авто. Только вот стоимость этого имущества парламентарий указал совершенно не соответствующую действительности.

В е-декларации представителя ОПЗЖ за 2019 год указано, что 11 июля прошлого года он получил в собственность два Toyota Land Crusier 200 2017 и 2018 выпуска. Машины он оценил в 20 тысяч гривен за каждую, тогда как рыночная стоимость каждого из внедорожников стартует от 60 тысяч долларов.

Кроме того, 27 июня Мамоян стал владельцев двух квартир на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 квадратов. Как и в случае с авто, нардеп указал совершенно смешную цену на них: по 500 тысяч гривен. Квартиры с таким метражом в элитном жилом комплексе продавались по 4 миллиона гривен.

В своем отчете о доходах нардеп указал совершенно дикую зарплату за тот период, когда не был депутатом. Якобы будучи заместителем директора ООО "Мьяспром" он получал по 3,9 тысяч гривен в месяц. Зато после прохода в Раду Мамонян "выровнял финансовое положение" и получил целых 155 тысяч 510 гривен всего за квартал.

Также нардеп указал миллион гривен подарка от матери и совершенно баснословные для рядовых людей суммы в наличке: 2,3 миллиона долларов, 2,6 миллиона гривен и 340 тысяч евро.