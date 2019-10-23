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"Меня подставили!": Слуга народа "оправдался" за шоу на РосТВ

Вчера, 22:20
"Меня подставили!": Слуга народа «оправдался» за шоу на РосТВ - фото 1
"Меня подставили!": Слуга народа «оправдался» за шоу на РосТВ

Намедни "слуга народа"Евгений Шевченко выступил в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале РФ. В адрес политика полетел целый шквал критики и он поспешил оправдаться.

"Слуга народа" поучаствовал в шоу российских пропагандистов (ВИДЕО)

Об этом написал в Facebook главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

'Меня подставили!': Слуга народа 'оправдался' за шоу на РосТВ - фото 190031

"Россияне меня подставили! Выглядело как умышленная встреча с Пушилиным! Больше они меня не увидят. Пошли они... Выступая на "Первом канале" я выполнял волю моих избирателей в Запорожье, те цели, которые заявляла партия "Слуга народа" на выборах. Это достижение мира, диалог. Только поэтому я согласился на включение на программу", - заявил Шевченко и подчеркнул, что "не является предателем".

'Меня подставили!': Слуга народа 'оправдался' за шоу на РосТВ - фото 190033

"То, что меня критикуют другие депутаты "Слуги народа" Лиза Богуцкая и Гео Лерос, меня удивляет, они говорят так, как будто они депутаты БПП, говорят о предательстве, а это на самом деле их слова противоречат нашим предвыборным обязательствам. Считаю, что я все сделал правильно", - добавил нардеп и передал журналистам скрины своей переписки с " с российским продюсером "Первого канала".

'Меня подставили!': Слуга народа 'оправдался' за шоу на РосТВ - фото 190034
Напомним, Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ.
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