Мендель станет фигурантом уголовного дела

Мендель должна понести уголовную ответственность

На продолжающую комбо зашкваров пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель подали заявление в полицию. О нарушении ею законов указал копам журналист Данииил Яневский.

Заявителя, как и большинство его коллег, возмутило поведение прислуживающей Зеленскому чиновницы. Впрочем, судя по реакции президента на зашквары своей подчиненной, он поступки Мендель не осуждает.

В иске Яневский указал, что действия пресс-секретарши главы государства имеют все признаки препятствования деятельности журналистов.

Речь идёт о физическом воздействии на корреспондента Radio Free Europe / Radio Liberty Кристофера Миллера и журналиста "Радіо Свобода" Сергея Андрушко.

"Из открытых источников мне стало известно о совершении преступления должностным лицом пресс-секретарем президента Украины гражданкой Мендель Юлией Владимировной", - написал журналист в заявлении, текст которого опубликовал в Facebook. - Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку, применив физическое воздействие на журналиста пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности".

Журналист указал, что Мендель превысила должностные полномочия и умышленно нарушила право журналиста на свободный сбор информации, напав на него.

При этом действует так соратница Зе лидера систематически.

К слову, ситуация с Андрушко и Миллером не единственная, когда Мендель позволила себе толкать журналистов. Во время встречи освобождённых из плена Кремля заложников скандальная сотрудница ОПУ толкала представительницу издания "Левый берег" Наталью Шимкив.