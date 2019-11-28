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Мендель снова перепутала Литву с Латвией, а потом назвала это "троллингом" (ФОТО)

14:00
Мендель до сих пор путает топонимы - фото 1
Мендель до сих пор путает топонимы

Пресс-секретарша Владимира Зеленского в очередной раз продемонстрировала свои знания, которые едва дотягивают до первого класса общеобразовательной школы. Впрочем, современные дети вполне способны воспользоваться Гуглом, а для Юлии Мендель эта опция, судя по всему, недоступна.

На своей странице в Instagram спикер Зеленского снова перепутала Литву с Латвией.

Мендель снова зашкварилась, на этот раз в Японии (ВИДЕО)

Накануне поездки президента в страну, чьей столицей является Вильнюс, Мендель сфотографировалась в у зеркала в попытке покрасоваться новым платьем.

Подписала фоточку зашкваренная и недалекая чиновница фразой: "Платье для латвийской командировки". И не заметила ничего критичного, ведь в разуме Мендель разницы между Литвой и Латвией нет абсолютно никакой.

Мендель снова перепутала Литву с Латвией, а потом назвала это 'троллингом' (ФОТО) - фото 191988

Впрочем, когда очередную географическую ошибку испытывающей ревность к Коломойскому пресс-секретарши заметили пользователи, пресс-саекретарша решила изменить текст поста.

"Платье для литовской командировки. Ох, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни географического названия. И даже не ездила в Канаду", - написала Мендель, лишь усугубив ситуацию.

Мендель снова перепутала Литву с Латвией, а потом назвала это 'троллингом' (ФОТО) - фото 191987

Напомним, в июле пресс-службе Зеленского назвала Торонто столицей Канады,а в отчете о визите лидера Зе команды в Латвию была указана Литва. Тем не менее, на уроки географии после этого, судя по всему, никого из Офиса президента не отправили. Или же Мендель их прогуливала.

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Юлия Мендель Владимир Зеленский Литва Латвия Новости
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