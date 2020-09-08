Мендель подала в суд на КНУ имени Тараса Шевченко: Причина поражает

Мендель подала в суд на КНУ имени Шевченко: Причина поражает

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подала в суд на КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом спикер рассказала в интервью "1+1".

По словам пресс-секретаря президента, поводом для иска стало нежелание ее научного руководителя читать ее работу. Как уточнила Мендель, в упомянутом труде речь идет о коррупции в стенах университета.

"Ну мы судимся… Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но я подала апелляцию", — заявила пресс-секретарь президента.

Отметим, что…

Редакция БЕЗ ТАБУ не читала научные труды Юлии Мендель, поэтому она не может судить о качестве ее содержимого (но можем делать выводы на основании ее публичных заявлений). Однако один факт мы отрицать не можем: в стенах КНУ регулярно вспыхивают коррупционные скандалы. Так, в июле 2020 г. Нацполиция Украины заподозрила администрацию университета в нецелевом использовании 60 млн грн. В самом же учреждении все обвинения отрицают и просят дождаться окончания следствия.