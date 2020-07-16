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В КНУ "пропали" 60 млн грн: Полиция занялась их поиском

10:15
В КНУ "пропали" 60 млн грн: НПУ занялась их поиском - фото 1
В КНУ "пропали" 60 млн грн: НПУ занялась их поиском

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по растрате 60 млн грн, выделенных Испанией на ремонт учебных корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

В 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании университету полномочий по распоряжению бюджетными средствами.

Этот документ предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем.

В КНУ 'пропали' 60 млн грн: Полиция занялась их поиском - фото 202798

В это же время по указанию администрации КНУ был разработан новый проект ремонта, не согласованный с Испанией и Кабмином и нарушающий технические условия и сроки выполнения ремонтных работ (в частности, было заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которым предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

По данным следствия, в этих работах отсутствует какая-либо необходимость. К тому же они не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу", в рамках которого КНУ и получил финансовую помощь.

Кого накажут за коррупцию?

Скорее-всего верхушка администрации КНУ не понесет никакой ответственности за свои действия. У нынешнего руководства университета имеется поразительный дар приспосабливаться к абсолютно любой власти: так было во времена Януковича, так было во времена Порошенко и вероятно то же самое будет и при президентстве Зеленского.

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Коррупция СБУ Национальная полиция Новости Украина
Радио Свобода
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