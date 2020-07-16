В КНУ "пропали" 60 млн грн: Полиция занялась их поиском

В КНУ "пропали" 60 млн грн: НПУ занялась их поиском

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по растрате 60 млн грн, выделенных Испанией на ремонт учебных корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании университету полномочий по распоряжению бюджетными средствами.



Этот документ предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем.

В это же время по указанию администрации КНУ был разработан новый проект ремонта, не согласованный с Испанией и Кабмином и нарушающий технические условия и сроки выполнения ремонтных работ (в частности, было заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО "Ягуар", которым предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

По данным следствия, в этих работах отсутствует какая-либо необходимость. К тому же они не отвечают требованиям использования средств по "Киотскому протоколу", в рамках которого КНУ и получил финансовую помощь.

Кого накажут за коррупцию?

Скорее-всего верхушка администрации КНУ не понесет никакой ответственности за свои действия. У нынешнего руководства университета имеется поразительный дар приспосабливаться к абсолютно любой власти: так было во времена Януковича, так было во времена Порошенко и вероятно то же самое будет и при президентстве Зеленского.