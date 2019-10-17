Мендель не спасла: российские пропагандисты-псевдолатвийцы терлись у Зеленского

Латвийские копы отрабатывают лучше Мендель

Пока пресс-секретарь президента Украины изучала географию и пыталась понять, в какой стране находится Зеленский, главе государства угрожала опасность. Стоит отметить, что на нее Мендель не отреагировала.

В Риге, где Зеленский встречался со своим коллегой Эгилсом Левитсом, к президенту Украины пытались прорваться российские пропагандисты.

Они выдавали себя за граждан Латвии, но их рассекретили полисмены. Как оказалось, никакой аккредитации у адептов "русского мира" не было.

Инцидент, как утверждают копы, произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Когда Зеленский подошел к толпе людей для общения, к нему пробились двое русских с камерой и микрофоном, начав расспрашивать о встрече "Нормандской четверки".

Как это ни странно, Юлия Мендель в это время в берсерка не превратилась, поэтому псевдожурналистам глотки не перегрызла. Возможно, навыки оборотня она способна проявлять только в Украине.

Полицейские же говорят, что кремлевские террористы представились корреспондентами российского издания НТА, но не имели аккредитации для посещения мероприятия, а также редакционного задания. Кроме того, в Латвию они попали по туристической визе, ведь иначе бы Иванов в страну не пропустили.

В итоге обоих нарушителей задержали "до выяснения обстоятельств".