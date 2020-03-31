Меган Маркл и принц Гарри больше не члены королевской семьи

Гарри сбежал из королевской семьи

Во вторник, 31 марта, внук британской королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили с себя королевские полномочия. Формально это значит лишь то, что чету больше не будут относить к членам королевской семьи.

Титулы королевских высочеств и за Маркл, и за принцем Гарри будут сохранены, как и очередь наследия престола, которую 35-летний внук Елизаветы II занимает шестую.

Сегодня Гарри и Меган написали прощальный пост на странице Sussex Royal в Instagram. В нем они отметили, что больше не будут пользоваться этим аккаунтом. Эксплуатировать бренд Sussex Royal супругам запретила Елизавета II после их решения уйти из королевской семьи и заниматься делами простых смертных.

"Как мы все ощущаем, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой — вместе мы можем поддержать друг друга… Хотя вы больше нас здесь не увидите, наша работа продолжиться. Спасибо этому сообществу — за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами", - сказано в заявлении Меган и Гарри.

По словам пресс-секретаря герцогов, они собираются поддерживать благотворительные организации и развивать свой собственный проект, но сконцентрируются на своей семье.

Отныне сеьмя Гарри не будет получать финансирование из государственного бюджета. А это, на секундочку, часть от 82 млн фунтов стерлингов, которые ежегодно платят британцы за сомнительное удовольствие быть подданными монарха.

Однако и это еще не все - герцогу и герцогине Сассекским придется вернуть в бюджет Королевства 2,4 млн фунтов, которые были ранее потрачены на ремонт их резиденции Фрогмор-коттеджа. Впрочем, в этом поместье герцог с семьей бывал и так не очень часто, а вообще они планируют осесть в Канаде, которая все же ближе к Голливуду, с которым Меган Маркл таки связывает свою жизнь.

Напомним, известие об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий и желании начать зарабатывать самим, огорошило всех 8 января 2020. 13 января королева Елизавета Вторая одобрила поступок внука, дав ему "вольную". Это событие стало главной темой в новостях в Великобритании, получив шутливое именование "Мегзит" - по аналогии с "Брекситом".