Медведчук вітає ватажка терористів Пушиліна з Днем перемоги: АУДІО розмови

Зустріч терористів / Комерсант

24 канал отримав у розпорядження запис розмови Віктора Медведчука та очільника "ДНР" Дениса Пушиліна. Вони обмінюються вітаннями до Дня перемоги та бажають один одному "побільше перемог у житті".

Розмова відбулася шість років тому - 9 травня 2015 року. Агент впливу Росії Медведчук подзвонив терористу Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – його днем народження та Днем перемоги.

Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, який окупанти влаштували до Дня перемоги.

Розмови Медведчука з ватажком бойовиків:

Денис Пушилін: Да…

Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з Днем перемоги.

П: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…

П: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

П: Спасибі.

М: Давай, па-па.

Запис розмови Медведчука та Пушиліна: слухайте аудіо.

Розмова Медведчук та Пушиліна: