Мавка: Лісова пісня – ваш новый любимый украинский мультфильм

Мавка: Лісова пісня - самый долгожданный фильм 2020 года

После классической сказки Пушкина студия Animagrad замахнулись на творчество Леси Украинки. Уже в 2020 выйдет новый мультфильм "Мавка: Лісова пісня".

Создание украинской анимации стало неотъемлемой частью возрождения украинского кино. Говоря сегодня о мультиках, мы не говорим конкретно о старых сказочках «Как козаки…» или «Капитан Врунгель». Теперь мы обсуждаем «Никиту Кожемяку» или сверхуспешную «Викрадену принцесу: Руслан і Людмила». Теперь нас ждет еще один громкий проект – «Мавка. Лісова пісня» - премьера запланирована на 2020 год. И не швыряйте камни за слово «громкий», ведь оно действительно ему подходит.

Презентация проекта Мавка: Лісова пісня на Kyiv Comic Con 2018

На презентации в рамках фестиваля Kyiv Comic Con режиссер Саша Рубан и креативный продюсер Анна Елисеева говорили и показывали очень много всякой всячины. Особое внимание уделялось вопросу финансовому. Ведь 5 млн евро бюджета теперь надо уже потихоньку отбивать. Пока на мерчендайзинге. Уже сейчас авторы проекта планируют выпустить переиздание «Лісової пісні» Леси Украинки, начать продавать блокноты, светящиеся татуировки и футболки, запустить целую коллекцию одежды, разработать мобильное приложение и так далее, и так далее. Сейчас это меньше всего интересует зрителя. Более важно – что вообще в результате получится? Новая «Викрадена принцеса» где все ярко и красиво, но нет практически ничего, что касалось бы Украины. Или все-таки та самая «Мавка» способная заявить о нашей культуре в других странах мира.

Мавка: Лісова пісня - сюжет 24 канала о съемках мультфильма:

Тезисно разбираем самые интересные тезисы из презентации мультфильма «Мавка. Лісова пісня» и надеемся на лучшее.

Украинская культура на экспорт – второй блин на марше

Создатели гордо называют это одной из основных миссий «Мавки». И давайте будем откровенны друг с другом – отличная идея взять за основу творение Леси Украинки, а не сказочку Александра Пушкина. Ведь когда нам показали «Викрадену принцесу» только ленивый не заподозрил подвоха и не задался вопросом «а не зрада ли это?». При всем уважении к студии Animagrad, техническую сторону мультфильма можно было хвалить, а вот сценарную – скорее ругать.

Более того, там не было ничего своего, украинского. Мультик изначально был нацелен на иностранную аудиторию и не имел какого-то своего характерного «лица». А вот «Мавка» вполне может стать тем, чем Украина может гордиться, если никто ничего не испоганит в результате. Весьма драматичная история о любви между Душой Леса – Мавкой – и простым человеком - Лукашем - многим запомнилась еще в школе. И теперь студия обещает, что сделать этот сюжет максимально понятным для всего мира. Для детей это станет приключением и поводом улыбнуться, а для взрослых – универсальным продуктом, благодаря комбинации серьезных вещей и выдумок, славянской мифологии и украинской культуры.

Мавка как реклама украинской этники:

«Мы работали с отличными экспертами в области украинской мифологии, этники и истории. Работая с ними, мы удивлялись, сколько красивого, глубокого и недооцененного есть в этом. Всем этим можно делиться, это будет захватывать мир и это будет интересно миру».

Максимальный реализм, но магический – это вообще как?

«Мавка» - это первый мультфильм в нашем кинематографе, который совместит в себе два абсолютно разных мира. Мир людей с украинским селом и магический лесной мир самой Мавки.

Мавка. Лісова пісня - создатели мультфильма рассказывают о проекте:

«У нас есть такая сложная задача – мы должны показать мир людей, культуру, обряды, образы, моду, одежду, передать дух украинского красивого села. И в тоже время показать украинскую мифологию».

Но особое внимание, уже исходя из тизера «Мавки», привлекает сам лес. Главное – это не нечто из «Аватара» Джеймса Кэмерона, это абсолютно реальные географические локации, в которые и вводится такое понятие как магия. Как будто соавтором сценария выступил Маркес.

«Это, правда, очень амбициозный проект. Водопады, леса, интерьерные и экстерьерные локации, натурный лес. Мы очень хотим туда бережно интегрировать наши украинские знаменитые леса. Мы ездим в экспедиции, смотрим, для того чтобы создать нечто такое».

Ссыкотно, не то слово – страхи и ужасы «Мавки»

Вот есть три типа создателей любого фильма. Самый распространенный - до официоза правильная подача информации и деталей, то есть как раз для отписывания какой-нибудь сухой статейки. Есть такой тип, когда у создателей сносит крышу и они в упор не хотят признавать свои ошибки. Порой перегибают палку и повышают ЧСВ. А есть такие котята, которые в каждом своем слове передают все свое старание и любовь к тому, что делают. При этом они честно признают свои промахи и ошибки. Ярким примером стала презентация в свое время «Сторожевой заставы». А теперь вот пришел черед «Мавки».

По крайней мере, когда картину презентовали на Comic Con Саша Рубан и Анна Елисеева было ощущение, что эти люди очень стараются сделать хорошо. И при этом не боятся критики: «Судите строго. Это хорошо. Это здорово. Мы будем быстрее расти, быстрее стараться. Мы будем лучше это делать. И в тоже время помните, что быть первопроходцем, прокладывать путь впервые и делать всей студией впервые риги, персонажей, модели – это очень тяжело».

Режиссер фильма Саша Рубан отвечает на вопросы

Собственно не боятся и выражений посмелее, чем просто «страшно». Отвечая на вопрос одного из любопытных гостей о том, стоит ли ожидать чего-то из той же диснеевской «Моаны»: «Где-то что-то и было в других мультфильмах. Но мы стараемся быть оригинальными. Боимся, очень сильно. Ссыкотно - не то слово».

Мавка: Лісова пісня - смотрите онлайн трейлер:

Короче говоря, презентация «Мавки» превратилась по-своему в стендап-шоу с кучей шуточек не только по фильму, но даже по личной жизни самих девчат. А учитывая, что зал был полон до отказа, сидели даже на ступеньках, меху было ого-го. Пожалуй, это была самая веселая презентация фильма на Comic Con.

Во имя экологии – поддержите «Рысь»

Посмеялись и хватит, «Мавка» - это еще и серьезности. Внезапно для украинского кино, и совсем не внезапно для «Мавки», еще одной важной миссий анимационной картины становится привлечение внимания к экологическим проблемам Украины. В магическом лесу будет жить не только Мавка и всякие мифические чудики, но и редкие зверушки, внесенные в Красную книгу. Также в самом сюжете будет подниматься вопрос вырубки древних лесов.

Спасаем рысь вместе

Но не только этим ограничивается студия. Вместе с Всемирным фондом природы WWF в Украине запускается акция «Дом для Рыси». Суть проста – с продажи любой игрушки, книжки, скетчбука, украшений - 5 гривен идет на исследования популяции евразийской рыси в Полесье и, собственно, улучшение ее мест обитания. Так что, смех смехом, но и в кино сходить, и природу спасти можно одним махом. Ждем.

Настя Белова, Без Табу