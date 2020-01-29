МАУ эвакуирует украинцев из Китая. Что известно?

МАУ эвакуирует украинцев из Китая. Что известно?

Авиакомпания "МАУ" эвакуирует граждан Украины из Китая из-за разразившейся эпидемии коронавируса.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным источника, 30 января и 3 февраля самолеты МАУ выполнят два рейса для эвакуации украинцев из китайского города Саньи. О количестве пассажиров пеервозчик пока ничего не сообщает.

Напомним, по состоянию на среду, 29 января, от коронавируса умерли 132 человека; в одном только Китае заражено 5997 человек, за его пределами – 64. Отметим, что сутками ранее эти показатели равнялись 106 погибших и 4 515 заразившихся, что при сопоставлении со свежими цифрами говорит о критической ситуации в регионе. По мнению ученых, это еще не предел и пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.