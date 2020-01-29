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Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего

08:40
Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего - фото 1
Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего

За прошедшие сутки коронавирус из Китая унес жизни десятки человек. Ученые опасаются худшего.

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на среду, 29 января, от болезни умерли 132 человека; в одном только Китае заражено 5997 человек, за его пределами – 64. Отметим, что сутками ранее эти показатели равнялись 106 погибших и 4 515 заразившихся, что при сопоставлении со свежими цифрами говорит о критической ситуации в регионе. По мнению ученых, это еще не предел и пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.

Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего - фото 195015

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего - фото 195016

На данный момент руководство страны не исключает эвакуации украинских граждан, ныне пребывающих в Китае.

 
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