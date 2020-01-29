Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего

Коронавирус скосил новую жатву, ученые опасаются худшего

За прошедшие сутки коронавирус из Китая унес жизни десятки человек. Ученые опасаются худшего.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на среду, 29 января, от болезни умерли 132 человека; в одном только Китае заражено 5997 человек, за его пределами – 64. Отметим, что сутками ранее эти показатели равнялись 106 погибших и 4 515 заразившихся, что при сопоставлении со свежими цифрами говорит о критической ситуации в регионе. По мнению ученых, это еще не предел и пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

На данный момент руководство страны не исключает эвакуации украинских граждан, ныне пребывающих в Китае.