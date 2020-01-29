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В Австралии создали коронавирус. Названа причина

10:02
В Австралии создали коронавирус. Названа причина - фото 1
В Австралии создали коронавирус. Названа причина

Австралийские ученые воссоздали китайский коронавирус.

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Об этом сообщает "РБК-Украины" со ссылкой на Reuters.

Целью специалистов было получение новой информации о вирусе для лучшей диагностики болезни на ранних стадиях.

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - заявил доктор Джулиан Дрюс, глава Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Напомним, по состоянию на среду, 29 января, от коронавируса умерли 132 человека; в одном только Китае заражено 5997 человек, за его пределами – 64. Отметим, что сутками ранее эти показатели равнялись 106 погибших и 4 515 заразившихся, что при сопоставлении со свежими цифрами говорит о критической ситуации в регионе. По мнению ученых, это еще не предел и пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.

 
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Коронавирус из Китая Австралия Новости Мир
РБК Украина
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