В Австралии создали коронавирус. Названа причина

В Австралии создали коронавирус. Названа причина

Австралийские ученые воссоздали китайский коронавирус.

Об этом сообщает "РБК-Украины" со ссылкой на Reuters.

Целью специалистов было получение новой информации о вирусе для лучшей диагностики болезни на ранних стадиях.

"Это значительный прорыв, поскольку он позволит провести точное исследование и диагностику коронавируса во всем мире", - заявил доктор Джулиан Дрюс, глава Лаборатории идентификации вирусов в Институте инфекции и иммунитета Питера Доэрти.

Напомним, по состоянию на среду, 29 января, от коронавируса умерли 132 человека; в одном только Китае заражено 5997 человек, за его пределами – 64. Отметим, что сутками ранее эти показатели равнялись 106 погибших и 4 515 заразившихся, что при сопоставлении со свежими цифрами говорит о критической ситуации в регионе. По мнению ученых, это еще не предел и пик заболеваемости наступит через 7-10 дней.