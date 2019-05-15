Матиос отчитается перед Зеленским: как это будет

17:00 15 мая,

Матиос отчитается перед Зеленским

Главный военный прокурор Анатолий Матиос впервые высказался о новоизбранном президенте Владимире Зеленском и пообещал обязательно перед ним отчитаться.

По словам правоохранителя, в последний раз он виделся с ним год назад. Правда, не на концерте. Как заявил Матиос, на них он ни разу не бывал.

О чем же прокурор беседовал с комиком - он не уточнил, но не забыл подчеркнуть, что с Зеленским у него "нормальные отношения".

И пообещал, что когда новый гарант вызовет его на доклад, он, "как человек военный, должен будет прийти и сделать соответствующий доклад".

Напомним, у Владимира Зеленского решили участь глав МИДа и Минобороны. Спойлер: им лучше не оставаться на своих местах.

То же самое касается и шефа ГПУ Луценко, который недавно встречался с экс-шоуменом в офисе "Квартал 95".