Зеленский решил участь Полторака и Климкина

16:00 14 мая,

Зеленский решил участь Полторака и Климкина

У Владимира Зеленского решили участь глав МИДа и Минобороны. Спойлер: им лучше не оставаться на своих местах.

Об этом в интервью NewsOne сообщил советник нового гаранта Дмитрий Разумков.

По его словам, что после инаугурации нового президента, упомянутые министры сами подадут в отставку.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не произойдет", - отметил спикер.

Интересно, что ранее министр обороны Степан Полторак обещал отчитаться перед Зеленским.

"Я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии Вооруженных сил, о реформах, о задачах, моем видении будущего ВСУ", - заявил генерал.

Что касается Павла Климкина, то он подобных заявлений не делал, однако утверждал, что даже при Зеленском путь Украины на Запад неизбежен.

"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", - сказал глава МИД Украины.