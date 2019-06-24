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Матиос докупил себе два элитных джипа

19:45
Матиос теперь будет возить "сову" на "гелике" - фото 1
Матиос теперь будет возить "сову" на "гелике"

Главный военный прокурор Анатолий Матиос не переживает из-за смены власти и якобы усилившейся борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствует электронная декларация чиновника.

На новшество в декларации чиновника обратили внимание журналисты "Вестей".

В мае 2019 автопарк Матиоса пополнился двумя одинаковыми авто - Матиос стал собственником внедорожников Mercedes-Benz G350TD 2013 года выпуска стоимостью 970 тысяч гривен каждый.

Приобрел "гелики" главный военный прокурор 29 мая текущего года у одного продавца - некоего Александра Жилюка, которому те стали не особо нужны.

Теперь Матиос может кататься на элитных джипах и даже создавать некую интригу - в каком из них он сейчас.

Матиос докупил себе два элитных джипа - фото 183191

Отметием, что сам Матиос зарабатывает средне, а вот его жена - Ирина Барах - крайне успешная бизнесвумен. Удвительно, да?

Что интересно, в ежегодной декларации Матиоса за 2018 информация о транспортных средствах Матиоса и его семьи отсутствует, а годом ранее - в 2017 - "гелик" G55AMG 2010 года выпуска значился и записан был на жену.

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Е-декларирование Анатолий Матиос Новости Украина
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