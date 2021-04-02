МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 9 - 03.04.2021

МастерШеф накормит Грету

В субботу, 3 апреля, в эфире СТБ в 19:00 стартует 9 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы 3. Участники будут готовить обед из отходов для воображаемой Греты Тунберг. У кого будет больше затраченных ресурсов, та команда сразу надевает черные фартуки. Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Участники «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ уже перешагнули экватор сезона. И судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подготовили им такие конкурсы, что все предыдущие покажутся профи детскими забавами.

В новом конкурсе участникам придется ощутить на себе все ограничения на современной кухне — рациональное потребление и максимальную заботу об окружающей среде. Так, профи третьего сезона будут готовить обед для воображаемой Греты Тунберг, всемирноизвестной эко активистки. Им придется разработать меню из трех блюд ресторанного уровня, которые они будут готовить из отходов.

«Вам нужно продумать обед из трех блюд — закуски, основного блюда и десерта. Мы учтем количество использованной вами электроэнергии с помощью счетчиков, а также количество воды благодаря отметкам на бутылях. И та команда, чей коэффициент будет наибольшим — проигрывать автоматически, даже без дегустации. Помимо рационального потребления ресурсов, у вас будет еще одно условие — вся презентационная посуда должны быть съедобной», — объявят судьи.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 9 - 03.04.2021:

У кого будет больше затраченных ресурсов, та команда сразу надевает черные фартуки! Кому удастся справиться с эко-обедами, а для кого это станет непосильной задачей — узнаем завтра на СТБ!