МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 14 - 8.05.2021

МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 14 / СТБ

В субботу, 8 мая, в 19-00 в эфире СТБ стартует 14 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы 3. Девять самых сильных участников сезона продолжат битву за звание лучшего профи. В новом конкурсе им предстоит приготовить блюдо для пришельцев. Подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 14 выпуске "МастерШеф.Профессионалы"-3 на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский захотят увидеть еще больше впечатляющих авторских шедевров. Участников ждет задание, которое повергнет всех в шок — презентовать блюдо для инопланетных гостей.

“Ваша задача приготовить так, чтобы инопланетянин понял, чем именно наша планета отличается от других. Более того, кулинарные шедевры будем оценивать не только мы. Вам нужно будет попробовать блюдо вашего коллеги и поставить ему оценку от 1 до 3 в четырех категориях. После того, как аттестаты будут готовы, блюда попробуем мы. Победит тот, у кого больше оценок от конкурента совпадает с нашими!”, — объявят судьи.

Участники уже успели подружиться, а кто-то даже рассориться. Чтобы объективно оценить друг друга, их блюда перетасуют между собой. Так никто не будет знать, чье блюдо он дегустирует.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 14 - 8.05.2021:

Кто станет аутсайдером конкурса и проявит свои слабости? Смогут ли профи придумать и приготовить фантастическое во всех смыслах блюдо — узнаем на СТБ!