МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 10 - 10.04.2021

МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 10 / СТБ

В субботу, 10 апреля, в 10 выпуске кулинарного “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ мечта любого профи – открыть свой ресторан – воплотится в реальность. Подробности нового выпуска, который стартует в 19:00 по Киеву, - на БЕЗ ТАБУ.

Построить свой ресторан — любимый конкурс для большинства участников “МастерШеф. Профессионалы”, ведь они могут реализовать свои фантазии и проявить лучшие качества.

Но для многих это испытание становится фатальным. Купив все необходимое на ограниченную сумму в строительном магазине, профи отправятся на кухню — они собственными руками должны построить ресторан своей мечты, и, конечно, продумать концепцию, меню и вкусно приготовить все блюда.

Одна команда подготовит концепцию “брутал” с мясом и морепродуктами, а вторая назовет свое заведение “частичкой души каждого из шефов”.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 10 - 10.04.2021:

Кто проявит себя как лучший ресторатор и покорит не только судей, но и их друзей, которые также будут гостями — узнаем на СТБ в субботу, 10 апреля, начиная с 19-00.