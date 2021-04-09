Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 10 - 10.04.2021

16:21
МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 10 - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 10 / СТБ

В субботу, 10 апреля, в 10 выпуске кулинарного “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ мечта любого профи – открыть свой ресторан – воплотится в реальность. Подробности нового выпуска, который стартует в 19:00 по Киеву, - на БЕЗ ТАБУ.

Построить свой ресторан — любимый конкурс для большинства участников “МастерШеф. Профессионалы”, ведь они могут реализовать свои фантазии и проявить лучшие качества.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 9

Но для многих это испытание становится фатальным. Купив все необходимое на ограниченную сумму в строительном магазине, профи отправятся на кухню — они собственными руками должны построить ресторан своей мечты, и, конечно, продумать концепцию, меню и вкусно приготовить все блюда.

Одна команда подготовит концепцию “брутал” с мясом и морепродуктами, а вторая назовет свое заведение “частичкой души каждого из шефов”.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн выпуск 10 - 10.04.2021:

Кто проявит себя как лучший ресторатор и покорит не только судей, но и их друзей, которые также будут гостями — узнаем на СТБ в субботу, 10 апреля, начиная с 19-00.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Шоубіз МастерШеф
Другое на тему
Вічна пам'ять - фото 1
Помер принц Філіп
14:20
Терористи будуть стріляти по колегам за наказом росіян - фото 1
Вогонь по своїм: Українська розвідка перехопила розмову терористів з російським куратором
09:24
Росіяни задумали щось недобре - фото 1
Російські війська створили великий табір на кордоні з Україною та готують атаку
Вчера, 15:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50