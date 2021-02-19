МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 3 выпуск - 20.02.2021

Эктор приглашает на дуэль / МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 2

В субботу, 21 февраля, в 19:00 в эфире СТБ стартует третий выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Участники наконец добрались к заветной 20-ке! И впервые в истории проекта судьи вызовут их на дуэль, конечно, кулинарный. За 3 минуты каждой команде нужно придумать как можно больше блюд ресторанного уровня из определенных ингредиентов. Такое же время будет отведено и судьям. Если профи окажутся слабее, всю команду сразу ждут черные фартуки.

«С помощью этого конкурса мы проверим вашу креативность и навыки комбинировать ингредиенты. Из лототрона команды достанут по 5 шариков, в каждом из которых — название продукта. Ваша задача — придумать максимальное количество изысканных блюд, которые можно приготовить из этих ингредиентов. Затем мы сравним наш и ваш список и определим, кто победил в битве», — объявит Эктор Хименес-Браво.

Если судьи спасуют первыми, то команда должна приготовить все блюда, которые она придумала. Если участникам не удастся превзойти жюри, то они сразу надевают черные фартуки.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 3 выпуск - 20.02.2021:

Для кого этот конкурс будет фатальным, и кто первым покинет «МастерШеф.Профессионалы»-3 — узнаем на СТБ.