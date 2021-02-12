МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 2 выпуск - 13.02.2021

МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 3

В субботу, 13 февраля, в 19-00 стартует 2 выпуск «МастерШеф.Профессионалы»-3. Судьи уже отобрали 30 кулинаров. Во втором выпуске МастерШеф Профессионалы 3 судьи будут проверять талант профи вслепую. Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Участников «МастерШеф.Профессионалы»-3 ждет самая сложная битва, ведь уйдет сразу 10 человек! Вместе с белым фартуком профи получали повязки трех разных цветов — синюю, красную и желтую. Каждая из них характеризовали ту черту, которой не хватает участнику.

И так, чтобы определить 20 самых сильных участников «МастерШеф.Профессионалы»-3, судьи приготовят три сложнейших испытания: одни должны будут готовить изысканное ресторанное блюдо из монопродукта, вторые — замаскировать до неузнаваемости ингредиенты в амисбуше, чтобы судьи не отгадали вслепую, а третьи — попробуют разгадать и повторить авторское блюдо каждого из судей.

Такие задачи по силам только самым одаренных и опытным профессионалам. Кто пойдет на хитрость и разозлит судей, а кто впервые поднимается на легендарный балкон — узнаем в субботу в 19:00 на СТБ.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 2 выпуск - 13.02.2021: