МастерШеф Профессионалы 3 - все участники сезона 2021 года

20 лучших уже известны / СТБ

В субботу, 13 февраля, в ходе 2 выпуска МастерШеф Профессионалы определились все участники третьего сезона шоу. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Участники «МастерШеф.Профессионалы»-3 прошли три сложнейших испытания — одни показывали мастерство приготовлении блюда, вторые — маскировали ингредиенты в амисбуш для дегустации вслепую, а третьи разгадывали и повторяли авторские кулинарные шедевры каждого из жюри.

Все 20 участников «МастерШеф. Профессионалы»-3.

Леонид Малюга

36-летний Леонид из города Хмельницкий. В профессии он с 18 лет. Работал в Украине и даже в Китае, в ресторане украинской кухни. Любовь к кулинарии появилась тогда, когда подростком он с головой ушел в работу на кухне, чтобы залечить свои душевные раны из-за неразделенных чувств к девушке. Но уже через 10 лет эта девушка стала женой Леонида и родила ему дочь. У ребенка непереносимость лактозы, поэтому мужчина развернул свои умения в сторону правильного питания. В данный момент работает шеф-поваром в ресторанном комплексе «СмартСити» в Хмельницком.

Николай Мыгаль

Николай вырос в Ивано-Франковске в многодетной семье, в которой бабушка хвалила его за приготовленные блюда. Эта похвала и укоренила любовь к кухне. После школы окончил кулинарный колледж, попал на практику в хороший ресторан. С тех пор он уже 9 лет успешно работает на кухне, был поваром в огромном количестве заведений – от обычных кафе до ресторанов сетевых отелей, имеет большой опыт работы за границей. Готовил для трех президентов Украины. Сейчас ему 26 лет, и он работает в Польше над открытием отеля «Рэдиссон». Любит летать на гражданских самолетах, вертолетах, парапланах. Обожает украинскую гастрономическую культуру. Хочет открыть достойную пастотеку в Ивано-Франковске.

Марина Собко

25-летняя Марина родом из города Умань. Работает в популярном ресторане «Queen» шеф-кондитером. Общий стаж работы в кондитерском цеху больше десяти лет. Раньше занималась футболом и боксом. На кухню попала случайно. Мечтает представить Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству.

Владислав Давиденко

Владиславу 25 лет, он из Киева. По образованию юрист, обожает футбол, а по призванию – повар. Работает поваром в столице. Очень гордится собой и своими достижениями в кулинарии. От проекта хочет только победы, потому что на меньшее он не согласен.

Элеонора Баранова

Элеоноре 25, она из Киева. Работает шеф-поваром в ресторане «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центре столицы. В кулинарии уже больше 10 лет. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухню. Входит в «Топот» – кулинарный проект, в котором шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

Виктор Шайдецкий

21-летний Виктор из Киева. В кулинарии работает с 15 лет. Подделал документы для того, чтобы работать в отеле «Fairmont». Начинал с официанта, но потом напросился и на кухню. Считает «Fairmont» лучшим местом работы. Сейчас Виктор является шеф-поваром в ресторане киевского отеля «Mercure».

Николай Люлько

30-летний Николай из Киева. Начал работать с 7 класса, потому что мама одна растила его и брата, а они не хотели сидеть у нее на шее. Работал на грибной теплице, после – на стройке плиточником. После школы решил пойти в общепит, потому что каждые выходные готовил для семьи. Ранее занимался питанием «правителей» на всех локациях – от домов до яхт. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане «Аляска». Считает себя успешным человеком: авто, квартира и окружение – ко всему этому он пришел сам. Снимает свой проект для ютуба в формате интервью с шефами.

Игорь Андрияш

Игорь — владелец собственного бренда шоколадных конфет. Родом он из Днепра, ему 49 лет. В свое время из торговли перепрофилировался в шоколатье. Уже 4 года делает свои конфеты, которые продаются под его торговой маркой по всему миру. Готовит десерты в частном доме. На огороде выращивает девять видов базилика, ягоды и прочие продукты для бизнеса. Своим участием хочет показать, что собственное дело начинать никогда не поздно.

Лилия Стоянова

33-летняя одесситка Лилия — шеф-повар ресторана «Коллаборация». С 2008 года работает в общепите. Начинала с пиццайоло. За 4 года научилась готовить и пошла работать су-шефом, после чего — шефом. За 13 лет ставила кухни за границей и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризис-менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария – мужская работа.

Владимир Юрин

Владимиру 34 года, родом участник из Луцка. По образованию – инженер электроприборов, но уже 11 лет работает в общепите. Открывал рестораны, занимался кухнями в больших развлекательных проектах, работал в Киеве, но понял, что спешка и прессинг – это не его. Поэтому решил открыть собственную пиццерию в Луцке, где сейчас и работает.

Неля Бадамшина

30-летняя девушка родом из Кропивницкого. Неля — шеф-повар в развлекательном центре родного города. Закончила профильный техникум, после чего пошла работать в детское кафе. Также работала в Европе, но перед карантином вернулась из Финляндии домой.

Стелла Клименко

У киевлянки Стеллы сейчас свой бизнес: она готовит соусы, маринады, конфитюры, варенье. На кухне начала работать с 16 лет, еще во время учёбы на архитектора. У девушки огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье. Открывала заведения во Львове. Была бренд-шефом в ресторане за границей. В Севастополе владела собственной кулинарной детской школой. Мечтает о ресторане, в котором не будет меню, а готовить будут из того, что купили на рынке утром. Ее слабость – это рынки и продукты, именно они ее вдохновляют. Так же ее вдохновляют дети – считает их самыми честными критиками. Ведь если детям понравится – то зайдет всем.

Владислав Цымбалюк

На работу поваром 32-летнего киевлянина Владислава вдохновила британский шеф, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он 10 лет в общепите. Готовил на разных позициях в столичном ресторане «BAO» и в заведениях рангами пониже. На одном месте долго не задерживается, ведь все время хочет учиться новому, с новыми людьми. Сейчас временно без работы. Мечтает открыть свой магазин полуфабрикатов, которым будут доверять.

Николай Овчаренко

22-летний киевлянин Николай выучился в Житомире по специальности повара-бармена. Пошел работать в ресторан грузинской кухни, а потом европейской. Позже бабушка пригласила его в Италию поработать поваром в местном заведении. Через 4 месяца вернулся в Украину и вышел на кухню мексиканского ресторана, где сейчас работает су-шефом.

Виталий Нужный

Виталий Нужный из Харькова, ему 27 лет. 9 из них он работает на кухне, последнее время только бренд-шефом. Преподает в кулинарной школе в Харькове. Знаком со многими участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы». Имеет свою философию кулинарии – «додзё». Никогда не будет молчать, и если будет считать решение судей неправильным, готов вызвать на кулинарный поединок каждого из них.

Игорь Мищенко

Игорь родом из Мукачево, ему 32 года. На кухне работает еще со времен учебы на первом курсе училища. Стал поваром, потому что мама сказала, что всегда будет сытым, а он всегда голодный. Первое место работы – чебуречная. Потом оказался в пиццерии, дальше попал на кухню ресторана. Много учился и пробовал разную еду по ресторанам. Работы не боится. Может приготовить блюдо по фото или описанию. Уже 10 лет является шеф-поваром ресторана «Бульвар». Кроме того состоит в аттестационной комиссии ПТУ, в котором учился. Владеет собственной мясной лавкой на рынке.

Радек Конечны

Шеф-повару 49 лет, он живет в Харькове. Радек – повар в третьем поколении, его бабушка и папа работали в общепите. Родился в Чехии, но выиграл тендер на бренд-шефа сети «Старгород» и уже 17 лет занимается открытием ресторанов данной сети по всему миру. Работал в Европе, Англии, Америке. Уже 16 лет живет в Харькове. Радек – аккредитованный судья, который часто судит украинские кулинарные конкурсы, а теперь хочет побывать по другую сторону судейского стола.

Лидия Корниенко

41-летняя Лидия пришла работать на кухню на должность помощника повара. За 4 месяца стала су-шефом. 4 года проработала в Харькове, была шеф-поваром в сети ресторанов «Париж», бренд-шефом в баре «Рот». Переехала в Одессу, потому что там открывался интересный для нее формат – контактный бар «Нипер Бар», где гости собирают и готовят блюда сами. Сейчас работает су-шефом. Мама троих детей.

Руслан Яковлев

Руслан из Одессы, ему 26 лет. Выучился на врача, поехал в Испанию подтверждать диплом, который так и не подтвердил. Вернулся в Николаев, где друг предложил ему пойти поработать на кухню, и ему понравилось. В итоге Руслан снова поехал в Испанию уже поваром. Влюбился в девушку из Украины, поэтому вернулся домой, чтобы жениться, – и случился локдаун.

Дмитрий Кузнецов

Дмитрий – еще один одессит. Ему 30 лет. В кулинарии уже 15 лет, поработал во многих заведениях. В один момент учредил свою фирму, которая помогает открывать рестораны. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу. Считает, что на кухне главный – гость, а все остальные проблемы потом