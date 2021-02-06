МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 1 выпуск - 6.02.2021

МастерШеф Профессионалы 3 - чем удивит 1 выпуск / 1

В субботу, 6 февраля, на СТБ состоится премьера кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3. Кто придет на кастинг и какие правила изменились в 3 сезоне – смотрите на БЕЗ ТАБУ.

В новом сезоне на кастинг придут шефы, шефини, су-шефы, бренд-шефы, кондитеры и даже шоколатье из высококлассных ресторанов по всей стране. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский дадут шанс лишь сильнейшим.

Из сотни претендентов судьи отберут 30 самых достойных, которые затем будут соревноваться за место в двадцатке лучших участников «МастерШеф. Профессионалы»-3. В третьем сезоне проекта их ждет нововведение! Вместе с белым фартуком некоторые профи получат повязку — красную, синюю, зеленую или желтую. Каждый цвет характеризует то качество, которого по мнению судей, не хватает участнику. Чтобы попасть в двадцатку профи необходимо сразится еще в нескольких этапах. Борьба будет ожесточенной!

На кастинг придет шеф-повар ресторана, в котором часто бывает сам Эктор Хименес-Браво, шеф-кондитер, представивший Украину на кубке Европы, уникальный шеф-повар из Мукачева и даже преподаватель в академии шефов. Впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» будет такое количество шефинь, которые придут, чтобы разрушить стереотип о «неженской профессии».

Чьи блюда вызовут восхищение и похвалу судей, и кто получит такой желанный белый фартук — узнаем в субботу - в 19:00.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 1 выпуск - 6.02.2021: