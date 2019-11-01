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МастерШеф 9 - выпуск 10 - смотреть онлайн - 1.11.2019

15:02
МастерШеф-9: в Хэллоуин участники приготовят ужасные блюда, но сделают это с улыбкой - фото 1
МастерШеф-9: в Хэллоуин участники приготовят ужасные блюда, но сделают это с улыбкой / СТБ

В пятницу, 1 ноября, ровно в 19:00 на СТБ стартует юбилейный 10-й выпуск кулинарного шоу МастерШеф 9. Все подробности праздничного выпуска – на Без Табу.

Шоу «МастерШеф» на канале СТБ готовит из участников универсальных поваров. Конечно, кому-то лучше даются десерты, кто-то становится богом мяса, но на кухне больше всего ценятся те работники, которым по силам приготовить любое блюдо. В любой обстановке.

МастерШеф 9 - что готовили в 9 выпуске

В жуткий Хэллоуин участникам 9 сезона предстоит приготовить не просто уникальные, а самые страшные блюда. Правда, они должны пугать только своим видом, а вот вкусовые качества, конечно, должны быть на высоте.

«Участникам нужно приготовить съедобное блюдо, но его внешний вид должен быть отвратительным, страшным и мерзким. Один участник справился с заданием на все 100%. Когда на дегустации я смотрела на то, что он принес, к горлу подошла тошнота… Попросила попробовать Эктора. Хотя я обычно абсолютно не впечатлительная, но оно было настолько реалистично страшно отвратительным… Это была стопроцентная победа в том конкурсе!» - рассказывает опытная Елизавета Глинская.

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Адское блюдо / СТБ / МастерШеф 9 - выпуск 10

На этом Хэллоуин для участников не закончится, потому что в следующем конкурсе к ним придут… экстрасенсы. Хаял Алекперов, Алена Курилова, Яна Пасынкова, Рубина Цыбульская и Анна Гальерс впервые посетят стены проекта, а двум командам нужно их вкусно накормить.

МастерШеф 9 - выпуск 10 - смотреть онлайн - 1.11.2019 - фото 190559

Участники Битвы экстрасенсов занимаются битвой желудков / СТБ

Кто же смог приготовить ужасно классное блюдо, и кто больше всех угодит экстрасенсам, увидим в День всех святых, 1 ноября в 19:00 на канале СТБ.

МастерШеф 9 - выпуск 10 - смотреть онлайн анонс - 1.11.2019:

 

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Хэллоуин Эктор Хименес-Браво Елизавета Глинская Битва Экстрасенсов СТБ Шоубиз
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