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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 7 выпуск - 9.10.2021

Вчера, 17:37
МастерШеф-11 - смотреть онлайн 7 выпуск - фото 1
МастерШеф-11 - смотреть онлайн 7 выпуск / СТБ

В субботу, 9 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Что именно их ждет – читайте на БЕЗ ТАБУ.

В седьмом выпуске учшие кулинары-аматоры 11 сезона МастерШеф продолжают сражаться за звание победителя.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 6 выпуск - 2.10.2021

В этот раз им предстоит проявить не только кулинарный талант, но и интеллектуальный! Участники поделятся на две команды, судьи выберут капитанов, а каждый из них – су-шефа.

Командам предстоит приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогут лишь капитан и его помощник. Их задача – передать максимальное количество информации про оригинальное блюдо своим командам.

Но сделать это необходимо с помощью… украинской поэзии! Получится ли у участников донести необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации стихами? Разгадает ли хоть кто-то оригинальное кушанье? А также, какие еще испытания ожидают участников проекта?

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 7 выпуск - 9.10.2021:

Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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