МастерШеф-11 - смотреть онлайн 6 выпуск - 2.10.2021

МастерШеф-11 выпуск 6 / СТБ

В субботу, 2 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет шестой выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью. Все подробности традиционно - на БЕЗ ТАБУ.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу. В этот раз им предстоит отправиться в кулинарное путешествие. По условиям первого конкурса аматоры поделятся на три команды. В каждой определится капитан и су-шеф, которые покинут кухню на некоторое время. Участникам необходимо приготовить блюда, характеризующие разные страны, а капитанам и их помощникам – угадать эти страны.

Участники могут приготовить неограниченное количество презентаций за три часа. Как только будут готовы первые пять – их должен увидеть Эктор и допустить к следующему этапу – дегустации капитанами. Они пробуют приготовления своих команд и пытаются угадать, каким странам они соответствуют. Если блюдо отгадано – на карте мира ставится флаг команды. Тогда остальные участники, которые еще не приготовили свои пять блюд, уже не могут готовить кушанье этой страны. Как только капитаны попробуют все блюда – участники отправляются готовить пять новых. И так до тех пор, пока не закончится время или же… страны на карте. Но и это еще не все! Главным ингредиентом каждого кушанья должен быть… хек!

«Мы хотим, чтобы вы поняли, что обычный недорогой ингредиент можно с легкостью наполнить вкусами со всего мира», - отметил Эктор Хименес-Браво.

Справятся ли участники с такой задачей? А также, какие еще испытания их ожидают? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 6 выпуск - 2.10.2021:

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.