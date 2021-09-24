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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021

Вчера, 18:01
МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021 - фото 1

В субботу, 25 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске участники 11 сезона шоу «МастерШеф» будут продемонстрировать не только кулинарный талант, но и испытать свою удачу… в казино!

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 4 выпуск - 18.09.2021

Участники поделятся на четыре команды. Им предстоит приготовить обед, который будет состоять из закуски, основного блюда и десерта. Какое именно меню из четырёх предложенных судьями им придется готовить, участники выберут сами, договорившись между командами. После того, как кулинары озвучат судьям меню, внести изменения они не смогут.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021 - фото 209239

Но все не так просто! Команды начнут готовить блюда, а через некоторые время Владимир Ярославский, крупье казино, пригласит капитанов к рулетке. Судьбу будет испытывать один человек в одном раунде. На сектор какого цвета попадет шарик, с этой командой и придется поменяться участникам, капитан которых играл в рулетку. Но поменяться необходимо не только рабочими поверхностями, но и концепцией, заготовками и даже допущенными ошибками!

«Работайте на совесть, ведь худшую команду мы определим не только по блюдам, которые она презентует в конце испытания, но и учтем всю работу во время конкурса», - отметил Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021:

На чьей стороне будет удача? И справятся ли кулинары-аматоры? А также, какие еще испытания ожидают участников? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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