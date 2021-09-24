МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021

В субботу, 25 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Все подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске участники 11 сезона шоу «МастерШеф» будут продемонстрировать не только кулинарный талант, но и испытать свою удачу… в казино!

Участники поделятся на четыре команды. Им предстоит приготовить обед, который будет состоять из закуски, основного блюда и десерта. Какое именно меню из четырёх предложенных судьями им придется готовить, участники выберут сами, договорившись между командами. После того, как кулинары озвучат судьям меню, внести изменения они не смогут.

Но все не так просто! Команды начнут готовить блюда, а через некоторые время Владимир Ярославский, крупье казино, пригласит капитанов к рулетке. Судьбу будет испытывать один человек в одном раунде. На сектор какого цвета попадет шарик, с этой командой и придется поменяться участникам, капитан которых играл в рулетку. Но поменяться необходимо не только рабочими поверхностями, но и концепцией, заготовками и даже допущенными ошибками!

«Работайте на совесть, ведь худшую команду мы определим не только по блюдам, которые она презентует в конце испытания, но и учтем всю работу во время конкурса», - отметил Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.09.2021:

На чьей стороне будет удача? И справятся ли кулинары-аматоры? А также, какие еще испытания ожидают участников? Смотрите в субботу, в 19:00 на СТБ!