МастерШеф-11 - смотреть онлайн 13 выпуск - 13.11.2021

МастерШеф-11 выпуск 13 / СТБ

В эту субботу, 13 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет тринадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. И уже в предстоящем выпуске станет известно, кто войдет в десятку лучших кулинаров сезона! В начале испытания участники сами выберут капитанов.

В этот раз лидеры не будут набирать участников в команды. Капитанам предстоит придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану. Как только одна из команд приготовит свои блюда, судьи остановят процесс приготовления у других команд.

Но, если Эктор не примет хотя бы одно блюдо команды, все ее участники поднимутся на этом этапе на балкон. Другие же команды смогут продолжить испытание. Участникам придется балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. Если блюдо команды будет достойным похвалы, они получат «денежное» вознаграждение. А блюда других команд останутся неоцененными, ведь судьи их даже не попробуют. Деньги капитан распределит между своими участниками. Кто заработает меньше – наденет черный фартук. Всего будет три этапа испытания. На каждом участники смогут сменить капитана, если тот их не устроит.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 13 выпуск - 13.11.2021:

Кто из участников настолько разозлит Эктора, что второй конкурс превратится в сущий ад? Справятся ли аматоры? И кто отправится домой? Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.