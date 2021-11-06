МастерШеф-11 - смотреть онлайн 12 выпуск - 6.11.2021

МастерШеф-11 выпуск 12 / СТБ

В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет двенадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат удивлять своими кулинарными навыками и изобретательностью. Все подробности

Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! В этот раз им предстоит учиться разумно использовать продукты. Участники проекта разделятся на пары, в которых будут работать всю программу, и отправятся за ингредиентами.

Всего за 15 минут им необходимо выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний – аматорам скажут позднее. То есть, их наборы должны быть максимально универсальными.

Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака! Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? А также, какие еще испытания ждут участников?

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 12 выпуск - 6.11.2021:

Смотрите в субботу, в 22:00 на СТБ!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.