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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 11 выпуск - 30.10.2021

16:52
МастерШеф-11 выпуск 11 - фото 1
МастерШеф-11 выпуск 11

В субботу, 30 октября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет одиннадцатый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф»! Участники продолжат покорять судей креативными блюдами и поразительными сочетаниями продуктов. Что именно их ждет – читайте на БЕЗ ТАБУ.

Состязание за звание лучшего кулинара-аматора страны продолжается. В этот раз участникам предстоит продемонстрировать сразу два таланта – кулинарный и… шпионский! По условиям первого конкурса, аматоры поделятся на две команды.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 10 выпуск - 23.10.2021

Участникам будет необходимо ходить в разведку, следить за командой соперников и пытаться выведать все их кулинарные секреты. Каждой команде предстоит приготовить по два блюда. Первое – блюдо, которое им озвучат судьи. Второе – блюдо соперников, рецепт которого необходимо раздобыть с помощью шпионских игр.

Шпион может рассматривать процессы приготовления, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время. Но пробовать блюда или вмешиваться в процесс – строго запрещено. Команды попытаются запутать конкурентов, сбить их с толку лишними процессами приготовления, неправильными ингредиентами или рецептами. Смогут ли кулинары разобраться, какие блюда им нужно подать судьям? И справятся ли с непростой задачей?

Смотрите выпуск 11 МастерШеф 11 онлайн в субботу, в 22:00 на СТБ:

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Шоубіз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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