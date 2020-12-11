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МастерШеф 10 выпуск 15: готовим вместе с Супермамами

14:43
МастерШеф 10 - выпуск 15 готовит сюрприз - фото 1
МастерШеф 10 - выпуск 15 готовит сюрприз / СТБ

В субботу, 12 декабря, в 19:00 в эфире канала СТБ стартует показ 15 выпуска кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 15 выпуске МастерШеф 10 состоится кроссовер двух хитовых проектов СТБ - лучшие кулинары-аматоры 10 сезона сразятся в конкурсе, посвященному карантинным условиям, и будут готовить с Супермамами.

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«Во время жесткого карантина мы выходили в магазин, как на праздник и только раз в неделю, чтобы закупить продуктов на всю семью на семь дней. Сегодня мы вспомним эти жесткие правила!», — объявит участникам Ольга Мартыновская.

Кулинары-аматоры поделятся на команды, чтобы купить продукты, которых хватило бы семье из трех человек на неделю. Более того, участникам всего лишь за полтора часа придется приготовить блюда, заготовки и полуфабрикаты, чтобы семейство могло питаться в течение семи дней. Меню- красных и синих будут оценивать яркие участницы проекта «Супермама». Они будут не только дегустировать блюда, но и готовить.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 15 выпуск - 12.12.2020:

 

Чьи заготовки вызовут фурор у мам, и покорят даже требовательных судей, а кто получит черный фартук — узнаем завтра на СТБ!

 

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Супермама Ольга Мартыновская Эктор Хименес-Браво СТБ Шоубіз
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