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МастерШеф 10 выпуск 14 - готовим для Тины Кароль

11:15
Тина Кароль - гость 14 выпуска МастерШеф 10 - фото 1
Тина Кароль - гость 14 выпуска МастерШеф 10 / СТБ

В субботу, 5 декабря, в 19:00 в эфире СТБ стартует 14 выпуск шоу МастерШеф-10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 14 выпуске «МастерШеф»-10 на СТБ десятка лучших кулинаров-аматоров будут готовить для одной из самых уникальных певиц и дивы украинской музыки - Тины Кароль. Участникам предстоит удивить гостью изысканными блюдами кето диеты.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 28.11.2020

«Тина Кароль очень следит за фигурой и уже не один год придерживает кето диеты. Этот вид питания базируется на употребление жиров натурального происхождения, белков и клетчатки, никаких углеводов. Когда начнется конкурс, вы получите меню-дневник, в котором каждый день состоит из 3 приемов пищи. Вам нужно составить меню соответствующее кето диете для недельного рациона Тины Кароль. Всего должно получиться по 21 блюду от каждой команды», - объявили судьи.

Составить меню и приготовить 21 кулинарный шедевр за два часа нереально, поэтому часть блюд аматоры могут сделать в виде заготовок. Победителя выберет сама Тина.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 14 выпуск - 5.12.2020:

Кто сможет приготовить все по правилам кето диеты, и какая команда угодит требовательному вкусу звездной гостьи?

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Тина Кароль Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский СТБ Шоубіз
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