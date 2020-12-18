МастерШеф 10 - смотреть онлайн 16 выпуск - 19.12.2020

В субботу, 19 декабря, в 19-00 на СТБ стартует премьерный показ 16 выпуска реалити-шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимиро Ярославский в 16 выпуске МастерШеф 10 испытают индивидуальные таланты участников.

До финала “МастерШеф-10” на СТБ осталось совсем немного и кулинарам-аматорам придется приложить максимум усилий, собрать всю волю в кулак и идти к победе вопреки всему.

“В этот раз вам не удастся спрятаться за командную работу. Вы не будете зависеть друг от друга ни физически, ни эмоционально. Вам достанется один из ингредиентов, который станет звездой блюда — от изысканных гребешков до ливерной колбасы. Что это за продукт — решит это капитан-победитель предыдущего конкурса”, — объявят судьи.

После того, как все продукты-звезды будут определены, судьи ошеломят новость — тот, у кого наихудший ингредиент получит право выбрать второй обязательный продукт для себя и конкурентов. Борьба обещает быть зрелищной, ведь это идеальный шанс подставить соперников и на шаг приблизиться к мечте.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 16 выпуск - 19.12.2020:

Кто же получит черный фартук и критику судей, а кто заветный китель — узнаем вечером в субботу.