МастерШеф 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 28.11.2020

МастерШеф 10 выпуск 13 / СТБ

В субботу, 28 ноября, в 19-00 в эфире СТБ стартует 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 13-м выпуске МастерШеф 10 кулинаров-аматоров ждет сюрприз — капитанами команд станут финалисты «МастерШеф.Профессионалы»-2 Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник.

Звездные профи наберут в команды аматоров «МастерШеф»-10, попробовав лишь их блюдо. У участников будет 15 минут, чтобы приготовить закуску, которая впечатлит профи. Если же блюдо не понравится ни одному из них, его автор получит черный фартук.

После формирования команд, участникам предстоит приготовить сет, 50% которого будет состоять из одного продукта.

«Каждой команде нужно приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня: закуску, основное блюдо и десерт. Что именно готовить решат ваши капитаны. Каждый их них выберет монопродукт, который должен стать звездой всех трех блюд», — объявят правила судьи.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 28.11.2020:

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