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МастерШеф 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 28.11.2020

14:44
МастерШеф 10 выпуск 13 - фото 1
МастерШеф 10 выпуск 13 / СТБ

В субботу, 28 ноября, в 19-00 в эфире СТБ стартует 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф 10. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В 13-м выпуске МастерШеф 10 кулинаров-аматоров ждет сюрприз — капитанами команд станут финалисты «МастерШеф.Профессионалы»-2 Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Евгений Грибеник.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 12 выпуск - Кто покинул шоу

Звездные профи наберут в команды аматоров «МастерШеф»-10, попробовав лишь их блюдо. У участников будет 15 минут, чтобы приготовить закуску, которая впечатлит профи. Если же блюдо не понравится ни одному из них, его автор получит черный фартук.

После формирования команд, участникам предстоит приготовить сет, 50% которого будет состоять из одного продукта.

«Каждой команде нужно приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня: закуску, основное блюдо и десерт. Что именно готовить решат ваши капитаны. Каждый их них выберет монопродукт, который должен стать звездой всех трех блюд», — объявят правила судьи.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 28.11.2020:

Кто выберет любимый продукт Эдика и чье блюдо Эктор назовет самым лучшим за все сезоны на «МастерШеф» — узнаем завтра на СТБ!

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МастерШеф Профессионалы Эдуард Канарян Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская Шоубиз
БЕЗ ТАБУ
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