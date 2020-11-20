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Нет ли здесь пауков - чем удивит 12 выпуск МастерШеф 10

Вчера, 15:11
Судьи МастерШеф 10 приготовили испытание темной комнатой - фото 1
Судьи МастерШеф 10 приготовили испытание темной комнатой / СТБ

Судьи МастерШеф на СТБ подготовили для кулинаров-аматоров новое испытание на выносливость – темную комнату. Все подробности 12 выпуска шоу МастерШеф 10 - на БЕЗ ТАБУ.

До экватора 10 сезона МастерШеф осталось совсем немного, и судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовили для кулинаров-аматоров новое испытание на выносливость. Участников ждет темная комната.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - Кто покинул шоу

"Хороши шеф — выносливый шеф! Вас ждет классический и всегда актуальный конкурс «темная комната». Участники по очереди будут заходить в абсолютно темное помещение, где будут лежать, стоять и даже висеть множество различных продуктов. На протяжении трех минут вам нужно взять только 5 ингредиентов, и от того, что вы выберете вслепую будет зависеть ваше блюдо, ведь нужно будет использовать абсолютно все продукты!", - объявят судьи и запустят в действие целую цепочку трудных испытаний.

Традиционно в конкурсе все зависит от кулинарных навыков, интуиции, силы воли и умению ориентироваться в любых ситуациях.

МастерШеф 10 - смотреть онлайн 12 выпуск - 21.11.2020:

Кто же из аматоров сможет совладать с собой в темной комнате, а кто соберет самый странный и несовместимый набор продуктов — узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

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Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская СТБ Шоубиз
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