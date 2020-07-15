МастерШеф Профессионалы 2 - кто победит в суперфинале

МастерШеф Профессионалы 2 Суперфинал / СТБ

В субботу, 18 июля, в 19:00 на канале СТБ стартует финальный 21 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности суперфинала, а также имя победителя - на БЕЗ ТАБУ.

Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков стали финалистами проекта. Но, чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно пройти еще одно испытание.

В этот раз шефы будут готовить блюда из ингредиентов, которые использовали на кастинге.

«Именно эти продукты дали им билет туда, где они находятся сейчас. Но они прошли большой путь, изменились и многому научились. Теперь могут показать совершенно другой уровень. Задачей будет приготовить из ингредиентов кастинга кардинально другое блюдо», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

У Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовыми, пюре из батата и желе из тархуна. У Владислава – утиная грудка с обугленным бананом и зеленым птитимом. Эдуард готовил баклажан с йогуртом, маринованными грибами шиитаке и маш бобами. Давид делал каре ягненка с двумя видами пюре нуазет. Александр – куриные «трюфеля» с пеной из жженой цветной капусты с луком.

Так как участники изменились за время проекта, то ингредиенты тоже могут меняться. Но к своему набору продуктов шефы могут добавить только один новый ингредиенты.

Кто сможет удивить судей, покажет последнее испытание проекта. Трое из пяти попадут в суперфинал, где должны будут продемонстрировать все свое мастерство, чтобы стать заслуженным победителем второго сезона профессионалов.

МастерШеф Профессионалы 2 Суперфинал - смотреть онлайн 21 выпуск - 18.07.2020:

Смотрите Суперфинала супершоу МастерШеф Профессионалы 2 онлайн 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ.