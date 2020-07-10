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МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 20 - за шаг до суперфинала

12:37
МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 20 - вспомнить все - фото 1
МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 20 - вспомнить все / СТБ

В субботу, 11 июля, в эфире СТБ в 19:00 стартует 20 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности свежего выпуска кулинарной битвы - на БЕЗ ТАБУ.

В 20 выпуске шоу МастерШеф Профессионалы 2 судьи напомнят, что путь участников не был размеренным и чистым. Были взлеты и падения. Идеальных людей не существует, все допускают ошибки. Некоторые все возражают и доказывают свою невиновность, а кто-то признает поражение и выносит урок.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 19 выпуск

«Как показывает опыт, умение нести ответственность за свои поступки – важная черта успешного кулинара. Сегодня участники будут исправлять ошибки, которых допустили за время работы на этой кухне. Чтобы понять причину и больше никогда такого не совершать. Участникам придется готовить блюда, которые у них в свое время не получились. У шефов будет шанс исправить все свои промахи и доказать, что приготовить они могут все», - рассказывает задумку судья проекта Владимир Ярославский.

Давиду достанется блюдо для супергероя – на этот раз ему нужно приготовить обед для Бэтмена.

Евгений как-то не справился с Твиксом, ему нужно будет повторить батончик Марс.

У Эдика было очень плохое взаимодействие с микроволновкой, так что он должен попытаться исправить недочеты.

Владиславу нужно приготовить блюдо с нелюбимыми продуктами Эктора.

Александру предложили снова сделать блюдо-интертеймент.

Юле – исправить ошибку с самым высоким блюдом.

Кроме того, если участники в черных фартуках смогут не просто исправить ошибки, а и удивить судей, они снимут с себя черный.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 20 выпуск - 11.07.2020:

Кто попадет в Суперфинал, а кто остановится за шаг - смотрите в субботу, 11 июля.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Владимир Ярославский Шоубиз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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