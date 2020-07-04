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МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 19 выпуск - 4.07.2020

Вчера, 18:25
А хочеш і з медом. (с) - фото 1
А хочеш і з медом. (с) / МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 19

В субботу, 4 июля, в 19:00 в эфире СТБ громкая премьера - 19 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Участники в 19 выпуске поделятся на три команды, чтобы пройти интересное сладкое испытание. Все были детьми и ходили в гости к бабушкам. В таких случаях, обед без чая с тортиком был невозможен.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 18 выпуск

Трем командам придется воспроизвести десерты из детства: торт "Золотой ключик", торт "Пьяная вишня" и "Пражский торт".

«Я не рос на этих сладостях, но понимают, какие теплые чувства они могут вызывать у участников. Но стоит отметить, что эти десерты идут позади всех кондитерских трендов. Профессионалы знают, что не обязательно уничтожать свое прошлое. Его всегда можно улучшить и сделать более современным», - комментирует конкурс Эктор Хименес-Браво. В его родной стране - Колумбии - отдают предпочтение совсем другим деликатесам.

Одно из главных желаний человечества сейчас – исключить сахар из своего рациона. Сахароза влияет на ухудшение здоровья человека. В этих десертах для испытания находится максимальное количество сахара. И заданием для участников будет не просто приготовить тортики и усовершенствовать их, но и не использовать сахар или мед.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 19 выпуск - 4.07.2020:

Кто лучше справится с задачей, увидим уже завтра в 19:00 на СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво СТБ Владимир Ярославский Ольга Мартыновская Шоубиз МастерШеф
БЕЗ ТАБУ
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