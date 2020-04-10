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МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 11.04.2020

16:29
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 7 - шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 7 - шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло / СТБ

В субботу, 11 апреля, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует седьмой выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В седьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» судьи заставят поваров повторить те блюда, которые знакомы едва ли не каждому человеку на этой планете.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 6 выпуск

«Нас невероятно радует то, какими темпами развиваются наши шефы. Поэтому решили бросить вызов не только мишленовским ресторанам, но и огромным международным корпорациям. Под коробками участники найдут легендарные сладости. Эти конфеты завоевали весь мир и принесли своим владельцам миллиарды долларов. Наши участниками станут первыми в истории «МастерШеф», кто будет готовить эти знаменитые десерты на кухне проекта», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Участники разделятся на семь команд, каждой из которых нужно приготовить что-то одно: сникерс, баунти, твикс, киндер милк-слайс, птичье молоко, ферреро роше и рафаэлло.

На готовку судьи выделят два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Поэтому участникам стоит полагаться только на собственные вкусовые рецепторы, чтобы разгадать ингредиенты.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 11.04.2020:

Кому окажутся под силу десерты из супермаркета, увидим в субботу 11 апреля в 19:00 на канале СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский Ольга Мартыновская СТБ Шоубиз
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