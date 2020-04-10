МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 11.04.2020

МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 7 - шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло / СТБ

В субботу, 11 апреля, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует седьмой выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В седьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» судьи заставят поваров повторить те блюда, которые знакомы едва ли не каждому человеку на этой планете.

«Нас невероятно радует то, какими темпами развиваются наши шефы. Поэтому решили бросить вызов не только мишленовским ресторанам, но и огромным международным корпорациям. Под коробками участники найдут легендарные сладости. Эти конфеты завоевали весь мир и принесли своим владельцам миллиарды долларов. Наши участниками станут первыми в истории «МастерШеф», кто будет готовить эти знаменитые десерты на кухне проекта», - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Участники разделятся на семь команд, каждой из которых нужно приготовить что-то одно: сникерс, баунти, твикс, киндер милк-слайс, птичье молоко, ферреро роше и рафаэлло.

На готовку судьи выделят два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Поэтому участникам стоит полагаться только на собственные вкусовые рецепторы, чтобы разгадать ингредиенты.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 11.04.2020:

Кому окажутся под силу десерты из супермаркета, увидим в субботу 11 апреля в 19:00 на канале СТБ.