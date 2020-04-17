МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 8 выпуск - 18.04.2020

МастерШеф. Профессионалы 2 выпуск 8 - кушать подано / СТБ

В субботу, 18 апреля, в 19:00 на СТБ стартует восьмой выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В восьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» к участникам впервые приедут гости. И впервые в истории проекта это будут чемпионы-богатыри, тяжелоатлеты и пауэрлифтеры.

«Гостей будет всего лишь семеро, но едят они точно больше, чем семь среднестатистических украинцев. Для поддержания формы им требуется большое количество белка, клетчатки и правильных углеводов в течение дня. Но, конечно, есть одно «но» для участников: их блюда должны быть полностью растительного происхождения!» - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Задача профессионалов – приготовить блюда без мяса, но которые по вкусу ничем не уступают мясным аналогам. Важно отметить, что все спортсмены не вегетарианцы. Они едят высокобелковую пищу по пять раз в день, и точно знают вкус правильно приготовленного мяса. Поэтому салатами и простыми вегетарианскими блюдами командам точно не обойтись!

Каждая команда должна приготовить два холодных закуски и три основных блюда. Таких, чтобы спортсмены вообще не поняли, что они едят не мясо.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 8 выпуск - 18.04.2020:

Кто впечатлит атлетов горохом, сейтаном и тофу, увидим в субботу 18 апреля в 19:00 на канале СТБ.