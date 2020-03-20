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МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 4 выпуск - 21.03.2020

17:32
МастерШеф. Профессионалы 2 - в 4 выпуске шефы работают над формой - фото 1
МастерШеф. Профессионалы 2 - в 4 выпуске шефы работают над формой / СТБ

В субботу, 21 марта, в 19:00 на СТБ стартует четвертый выпуск кулинарного реалити-шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в формате онлайн.

В четвертом выпуске «МастерШеф. Профессионалы 2» судьи проверят, умеют ли шефы презентовать свои блюда на высоком уровне. Ведь одно дело просто делать это вкусно, и совсем другое – по-настоящему впечатлять.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 3 выпуск

«Уметь вкусно готовить – это база, без нее шефом не станешь. Но чтобы стать легендарным шефом, нужно нечто большее. Хороший повар слышит от гостей «Спасибо, было вкусно». Выдающемуся кричат: «Вау! Это восторг!», - говорит Эктор Хименес-Браво.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 4 выпуск - 21.03.2020 - фото 197553

МастерШеф. Профессионалы 2 - выпуск 4

Кулинария – это искусство. И блюдо повара должно увлекать и вызывать восторг не меньше, чем закрученный сериал или книга. В мире сейчас актуально не просто кормить гостей своего ресторана, а делать настоящее шоу. Поэтому судьи сегодня ждут не просто блюда, а «блюда-интертейнмент».

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У каждой команды на задание есть полтора часа. Их фантазия не ограничена, результат может дымить, застывать, искриться и парить. Все по очереди будут презентовать свой кулинарный перформанс судьям. Важно, чтобы это было и вкусно, и очень зрелищно.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн анонс 4 выпуска - 21.03.2020:

Кто устроит кулинарное шоу, достойное лучших мировых ресторанов, увидим в субботу 21 марта в 19:00 на канале СТБ.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Владимир Ярославский СТБ Ольга Мартыновская Шоубиз МастерШеф 9
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