МастерШеф: Профессионалы 2 - новые судьи и дата выхода второго сезона

Судьи второго сезона МастерШеф: Профессионалы

Телеканал СТБ приступил к работе над вторым сезоном кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы". О новых лицах на шоу, формате и других деталях - читайте на Без Табу.

Формат

МастерШеф. Профессионалы – кулинарное шоу, участниками которого могут стать только опытные кулинары. Профессионалы проходят индивидуальные и командные задания, а также битвы черных. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Новая судья

В судейском корпусе шоу произошли серьезные изменения - вместо отработавшей в 2019 а двух проектах Лизы Глинской в 2020 судьей МастерШеф Профессионалы будет Ольга Мартыновская. Как и Лиза, Ольга сама прошла испытания медными трубами на кухне МастерШеф - она стала победительницей третьго сезона. После победы на «МастерШеф» в 2013 она стала успешной в Париже.

Ольга Мартыновская - пришла к успеху во Франции и теперь станет судьей проекта

Ольга Мартыновская окончила основной курс в «Le cordon bleu» и стала первой в рейтинге своего выпуска, она входит в книгу «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Оля - участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. В 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана «Les Foodies» в центре Парижа.

Само собой, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский продолжат свою работу над проектом. Куда же без них.

Дата премьеры второго сезона

Премьера второго сезона шоу МастерШеф Профессионалы в эфире СТБ состоится 29 февраля 2020 года.

Ввсего во втором сезоне запланированы 18 эпизодов.