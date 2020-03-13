МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн 3 выпуск - 14.03.2020

МастерШеф. Профессионалы 2 - чем удивит третий выпуск / СТБ

В субботу, 14 марта, закрываемся на обсервацию и в самоизоляции смотрим третий выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

На прошлой неделе в эфире телеканала СТБ определилась двадцатка участников «МастерШеф. Профессионалы». Из сотни претендентов судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский выбрали лучших. Но на этом настоящие испытания для участников только начинаются.

Третий выпуск «МастерШеф. Профессионалы» начнется с уже классического испытания: эстафеты. Едва отойдя от эйфории после кастинга, шеф-повара моментально прочувствуют, что на самом деле значит проект.

«Даже самый высокий разряд повара ничего не значит, если он не прошел «эстафету» на «МастерШеф». В этом конкурсе каждый кулинар должен работать виртуозно быстро в интересах своей команды. Сегодня увидим, готовы ли наши шефы работать в турборежиме», - говорит Эктор Хименес-Браво.

Правила просты - двум командам нужно приготовить одно и то же блюдо: обжаренное филе сибаса с морковью-нуазет, карамелизированной в цитрусовом фреше, с равиоли с перепелиным желтком, креветкой и рикоттой, а также свекольный соус на рыбном бульоне и свекольную пену. Казалось бы, ничего сложного, однако не все так просто.

Многие шефы без проблем приготовят это блюдо в спокойной обстановке. Но по правилам эстафеты каждый участник команды будет ответственен только за один процесс. Один кулинар готовит, а все остальные следят за происходящим на балконе. Как только он закончит свой участок работы должен передать эстафету следующему. Следующий участник продолжит работу предыдущего.

МастерШеф. Профессионалы 2 - смотреть онлайн анонс 3 выпуска - 14.03.2020:

Кто способен готовить только на собственной кухне, и кого проектные условия собьют с толку, увидим в субботу 14 марта в 19:00 на канале СТБ, а чтобы скрасить время до начала третьего выпуска - смотрите самые яркие моменты второго: